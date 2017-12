Por: Sayra Casillas/ @SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a que los dictámenes fueron aprobados en comisiones, no hay consenso entre las fracciones parlamentarias al interior del Congreso local en lo que se refiere a las solicitudes que presentó el ayuntamiento de Morelia para contratar la edificación de los complejos administrativos del fraccionamiento Manantiales y de la antigua terminal de autobuses, así como la modernización de la red de alumbrado público, bajo el esquema de asociaciones público-privadas.

Por tal motivo, en la sesión ordinaria que se llevó a cabo este miércoles, el presidente de la comisión de Hacienda y Deuda Pública, Héctor Gómez Trujillo, decidió bajar del orden del día el dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se autorizaba al municipio de Morelia la contratación de un crédito por 15.6 millones de pesos para la concreción de los dos proyectos inherentes a los complejos administrativos.

Por otro lado, se prevé que en la sesión que se llevará a cabo la siguiente semana, se vote el dictamen elaborado por las comisiones de Hacienda y Presupuesto, que autoriza al ayuntamiento local la contratación de un crédito por 42 millones de pesos, por concepto de tres meses de garantía en los pagos que se realizarían a la empresa encargada de brindar el servicio de alumbrado público.falta consenso Legisladores de las bancadas de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y algunos del Revolucionario Institucional se pronunciaron en contra de los proyectos, mientras que en la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática no hay todavía una definición.

El parlamentario por el Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, manifestó que en lugar de rechazar las asociaciones público-privadas, deben cuidar que las licitaciones públicas sean transparentes, y, que los contratos que se establezcan estén claros y en condiciones ventajosas para el ayuntamiento, que hoy carece de recursos para sustituir las lámparas en mal estado y dar mantenimiento a las 67 mil luminarias existentes en el municipio.

Antonio García Conejo, coordinador de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, manifestó que todavía no tienen una definición en relación a los proyectos y continuarán con el análisis de pros y contras.

“Ha habido mucha información cruzada, y cuando un tema está demasiado controvertido se requiere mayor análisis, sin cerrarse a decir no, porque tampoco la postura del PRD es así… lo que se busca es que no se perjudiquen las finanzas y el erario público, el desarrollo de un municipio”, expuso.

Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora de los diputados del Revolucionario Institucional, dejó en claro que el hecho de que los dictámenes se hayan avalado en comisiones no implica que serán aprobados por el pleno.

“Yo de manera particular votaría en contra, pero también seré respetuosa del resto de los compañeros… creo que el tema no debe tener ninguna prisa y que al contrario debemos seguir dialogando”, exclamó. Otro priísta que adelantó su voto en contra, fue el diputado, Mario Armando Mendoza Guzmán, quien criticó la falta de claridad en relación al origen de los recursos que se utilizarán para pagar y bajo qué tasas de interés.

En el mismo tenor versó la opinión del representante de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, quien insistió en que los proyectos no se justifican técnica y financieramente.

Rechazan ´Moche´

Cuestionados a propósito de publicaciones en medios de comunicación y redes sociales sobre presuntos sobornos efectuados por la autoridad local a los diputados para que aprueben las solicitudes ya descritas, invariablemente los aludidos rechazaron la versión.

“Es una especulación, politiquería de quienes tienen aspiraciones políticas”, dijo Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM.“El congreso no es una subasta a ver quién da más, estas cosas no van, lamento mucho ese tipo de información falsa”, contestó, Antonio García Conejo, del PRD. “Rotundamente no, no me han ofrecido ni en éste ni en ningún otro momento, ni lo permitiría”, apuntó, Adriana Hernández Íñiguez, del PRI.