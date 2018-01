Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 85 días de iniciado el paro de brazos caídos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), los profesores y trabajadores siguen a la espera del pago de las prestaciones de fin de año las cuales no se cubrieron por falta de fluidez económica en la institución, una situación de la que aún no se fincan responsabilidades.

Al tratarse de un conflicto laboral, por el incumplimiento de los compromisos patronales con los empleados de la institución, los representantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (Sueum) y el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (Spum) han declarado en reiteradas ocasiones que el responsable de la situación es el actual representante legal de la institución, Medardo Serna González.

La falta de gestiones positivas, e incluso la ausencia de claridad en el manejo de los recursos han sido señalados por los secretarios generales de ambos gremios como la causa de la actual crisis económica que se vislumbró desde inicios del 2017, cuando se dio a conocer el recorte presupuestal que sufriría la universidad por más de 300 millones de pesos es año.

Gaudencio Anaya Sánchez, secretario general del Spum afirmó que la situación actual, que mantiene a más de 55 mil estudiantes sin clase “es un reflejo de la falta de consistencia de la autoridad universitaria para que atienda el aspecto tan relevante de los salarios de los trabajadores”.

Y en coincidencia con el secretario general del Sueum, Eduardo Tena Flores afirma que “el único responsable de la crisis que existe en la Universidad “desde octubre enfrentamos una crisis financiera, y la responsabilidad de esta situación no está en los trabajadores, es una crisis que se ha venido dando por la falta de transparencia y de la rendición de cuentas que nosotros siempre hemos señalado. Esto que está pasando es responsabilidad del representante legal de la Universidad”.

Ante estos señalamientos, el rector nicolaita afirma que “esta situación no es responsabilidad de una sola persona, es una situación que por años no se atendió y hoy nos ha alcanzado”.

Pagos en abonos, no son opción de solución

El pasado viernes, integrantes del Spum comenzaron a recibir una parte del pago de prestaciones de fin de año el paro de brazos caídos no se ha levantado, ya que la postura sindical es que no se reactiven las actividades en tanto no se cubra la totalidad del adeudo que supera los 350 millones de pesos.

La propuesta de pagos parciados fue hecha el jueves pasado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo de manera directa a los dirigentes sindicales. Tras darse a conocer este encuentro el representante de los empleados, Eduardo Tena Flores descartó que está fuera una opción asegurando que el pago en abonos tras dos meses de lucha no era lo idóneo para los trabajadores

Por su parte agremiados al Spum, a pesar de que nunca hicieron pública la aceptación de esta propuesta, recibieron ya parte de lo correspondiente al aguinaldo y están a la espera de que se liquide en su totalidad a más tardar este jueves 25 de enero, y se informe de donde ha salido este recurso.

“No hay claridad de parte de la autoridad del origen de los recursos para el pago que se adeuda, pedimos transparencia pues si se trata de un adelanto de las participaciones del 2018 podríamos enfrentar una crisis mayor”, afirmó Anaya Sánchez.

CA