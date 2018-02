Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de que trascendiera que el Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX propuso posponer los descensos y ascensos por cuatro años a partir del 2019; el director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández Ayala, opinó que eliminar la lucha por permanecer en la primera división provocaría que disminuya la competencia en la liga.

“Yo creo que sí le resta interés, le resta adrenalina, porque así como hay equipos que regularmente buscan ser campeones, también está el otro interés de tener que hacer puntos para no descender, eso hace más competitiva la liga”, declaró en rueda de prensa el entrenador de “La Monarquía.

El estratega del club michoacano refirió que además hay antecedentes de que clubes que luchan por no bajar de categoría, además de la salvación, han logrado calificar a la Liguilla y pelear por el título de campeón.

“Ha habido muchos casos en el que los equipos que están peleando el no descenso se meten a la Liguilla, porque se eleva a la máxima potencia la exigencia, eso hace más competitiva la Liga”, insistió.

Después de lograr una agónica salvación con Monarcas Morelia en la última jornada del torneo Clausura 2017, Roberto Hernández confió en que se mantengan los ascensos y descensos en la Liga MX, y sugirió que se podría modificar el formato para elegir el equipo que bajaría de categoría.

“Ojalá que busquen alguna fórmula en la que pueda permanecer (el descenso), no sé si con el porcentaje, no sé si el último lugar de ese torneo en particular o del año; pero me gustaría que existiera, porque eso le agrega un ingrediente muy importante al campeonato”, aseveró el técnico rojiamarillo.

Respecto a la posible aplicación del Sistema de Árbitro Asistente de Video (VAR, por sus siglas en inglés) a partir de la Liguilla del Clausura 2018, Hernández Ayala consideró que dicho sistema de video arbitraje ayudará a tomar mejores decisiones o corregir errores que cometen los jueces centrales durante un partido; porque permitirá ver ciertas jugadas polémicas, instantes después de que sucedieron.

“Yo creo que aún con el VAR, la decisión final va a ser de un ser humano; no es que el VAR aparezca y te diga: tienes que marcar penal; no es así, sino que te ponen la acción, la ves, la analizas, pero la decisión seguirá siendo de un ser humano, y es altamente probable que con el VAR el árbitro pueda decir: para mí no es penal, ya la vi, y a lo mejor para todos los demás sí es penal”, apuntó.

