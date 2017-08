Morelia, Michoacán (Boletín).- El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Unión, Marko Antonio Cortés Mendoza, aseguró que de manera histórica, durante el segundo año de actividades legislativas se apoyó a los municipios de Michoacán, sin distingos partidistas, para diversas obras y necesidades que tenían más de 20 años sin ser atendidas por las autoridades, por lo que expresó que se ha demostrado con hechos que cuando se quiere se puede.

Indicó que un claro ejemplo del trabajo coordinado son los nueve municipios gobernados por Acción Nacional, donde los hechos hablan por sí solos. Señaló que de manera histórica se coordinaron los esfuerzos para concluir obras de primera necesidad para la población, sin embargo, dejó claro que el apoyo y respaldo en la gestión no fue únicamente para las alcaldías del PAN, sino para muchos municipios sin hacer distingos partidistas.

“Hemos estado ayudando a los municipios como ningún otro partido, se atendieron diversas obras como nunca por lo que nos sentimos francamente orgullosos, ayudamos a municipios del PRD, del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PVEM y por supuesto a los de mi partido el PAN, sin excepción alguna, sin colores y esto puede ser ratificado con los presidentes municipales”, indicó.

En el marco de la entrega del segundo informe de labores legislativas que se presentó este 27 de agosto, Cortés Mendoza subrayó que mantendrá el compromiso con Michoacán y mientras este en sus posibilidades apoyará en lo más posible a la entidad y sus municipios, que por la falta de visión y trabajo en equipo se encuentra en un profundo rezago en todos los sectores, pese a la ubicación geográfica y contar con todos los recursos naturales para ocupar uno de los principales lugares de producción, así como de crecimiento económico a nivel nacional.

“Es lamentable ver como los jóvenes, principalmente, deciden irse a otras ciudades y estados vecinos por la falta de oportunidades. Michoacán se ha quedado rezagado en todos los sectores y esto no lo podemos permitir, pero requerimos que las autoridades se den cuenta de la necesidad de tocar todas las puertas, sin pensar en cuestiones políticas y partidistas, es momento de unidad”, señaló.

Expresó que no se puede repetir la historia en la entidad, en la que por cuestiones políticas, las autoridades locales decidieron no solicitar apoyo y las federales determinaron no apoyar, por lo que señaló la necesidad de que con altura de miras, desde todos los cargos públicos, que los representantes toquen las puertas y atiendan los servicios básicos de la población.

Indicó que en lo que resta del año aún se tienen proyectos por iniciar, como en la capital michoacana, para la cual se etiquetaron 20 millones de pesos para modernizar el boulevard García de León.

“Para dar resultados se requiere el trabajo en equipo y nosotros seguiremos en la misma sintonía, he venido demostrado con hechos, que cuando se quiere se puede, con la convicción de que la suma de esfuerzos es la que da resultados, no se puede llegar lejos caminando solos, solamente en equipo”, finalizó.