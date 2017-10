Por: Carolina Zambrano/@Caroz_ZaC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un mes y medio de que un vehículo “fantasma” derribara el semáforo que se localiza en el cruce de las avenidas Madero y Morelos, el ayuntamiento de Morelia no tiene una fecha precisa de cuándo se renovará dicha señal, pues las piezas costarían hasta 250 mil pesos.

En entrevista exclusiva para MiMorelia.com, el secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, Juan Fernando Sosa Tapia, informó que el semáforo no se ha colocado debido a que no hay recursos, por lo que ya se realizan las gestiones necesarias.

“Es una inversión de 250 mil pesos, los cuales estamos gestionando, ya que desafortunadamente no se encontró a la persona que dañó al semáforo; se está gestionando porque no teníamos el recurso”.

Sin embargo, el pasado 13 de octubre, Fernando Quiroz Sandoval, director del Centro Integral de Semáforos, aseguró en entrevista colectiva que ya se habían asignado los 250 mil pesos, por lo que señaló “a la brevedad posible” se colocará.

Pero a más de 15 días de dicha declaración, aún no se ha puesto el semáforo, el cual es necesario para evitar accidentes, ya que es uno de los cruces más importantes y con más afluencia del centro histórico.

De acuerdo con ciudadanos, a pesar de que en horas pico hay agentes de tránsito regulando el flujo vial y peatonal, esto no es suficiente, pues muchas veces no controlan a los automovilistas y el peatón no puede cruzar o en ocasiones no hay oficiales regulando el flujo.

“Hace unos días casi me atropellan al intentar cruzar; no había ningún policía y yo no podía pasar porque los automovilistas no tienen consideración por el peatón; es urgente que se instale este semáforo”, indicó Francisco García, profesor de preparatoria y quien transita por el centro a diario.

La tardanza se debe, informó Juan Fernando Sosa Tapia, a que las gestiones están atoradas en la Secretaría de Administración y la Tesorería, instancias que deberán informar cuando se haya autorizado el recurso.

“Lo estamos gestionando mediante la Secretaría de Administración, al igual que en Tesorería para que nos den suficiencia presupuestal y en cuanto la tengamos tendremos las cotizaciones”.

El funcionario explicó que ya se hizo el pedido de las piezas necesarias, las cuales deben importarse y únicamente las maneja la empresa Cemex.

“Sólo falta hacer el depósito para que nos envíen las piezas; yo creo que, en los próximos días, en cuanto nos den suficiencia sabremos cómo se va a pagar eso y lo podremos instalar”.

Mientras tanto el cruce de avenida Madero y Morelos permanece sin semáforos desde el pasado 17 de septiembre, ya que, aunque sólo se dañó uno, fue necesario cancelar el uso de los otros dos, pues están sincronizados y es necesario que funcionen todos.

jcms