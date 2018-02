Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adeudo de 21 millones de pesos correspondientes a 2017 no han sido liquidados por el Gobierno del Estado al Programa 3×1 que se realiza junto con el Gobierno Federal y migrantes michoacanos.

En entrevista colectiva, José Luis Gutiérrez Pérez, titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), indicó que paulatinamente el estado ha abonado a ese adeudo, y hasta el momento ha tenido un avance del 25 por ciento, aproximadamente.

“El asunto es que en 2017 no había un convenio firmado y estamos viendo cómo podemos ir cumpliendo con esos compromisos y fue por la crisis económica del estado y de que no hubo el recurso pactado y no hubo una claridad de cómo es que iban a llegar esos recursos”.

Gutiérrez Pérez también comentó que, durante 2015, anualidad en que inició esta administración, las autoridades salientes no hicieron la aportación de 11 millones de pesos.

Sin embargo, buscan la forma de poder hacer frente a ese adeudo, según lo informado por el funcionario estatal.

“Todos sabemos que las finanzas del estado están complicadas, pero estamos pagando y cumplimiento con el compromiso como Gobierno del Estado”.

