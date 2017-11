Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el tema no se abordó este lunes en la Junta de Coordinación Política porque faltaron algunos de sus integrantes, el diputado Ernesto Núñez Aguilar declaró que con o sin el respaldo de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), impulsarán desde el congreso la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Este lunes, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio García Conejo, informó que se plantearía al interior de la Junta de Coordinación Política la posibilidad de tomar la batuta y llevar a cabo la reforma integral, sobre todo al rubro de pensiones y jubilaciones, que por más de un año se ha prolongado ante la falta de consenso entre la autoridad universitaria y los sindicatos.

Cuestionado al respecto, el congresista por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, planteó que el asunto no se puso sobre la mesa, puesto que faltaron algunos de los miembros de la Junta de Coordinación Política, entre ellos la presidenta Adriana Hernández Íñiguez y el coordinador de fracción del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez.

“Es un documento complejo, yo lo que espero que es que sea antes de que acabe el año, y lo que pretendemos principalmente es reformar el esquema de pensiones y jubilaciones, no para los que ya tienen una contratación porque la ley no puede ser retroactiva, lo que pedimos es que se haga la actualización para las nuevas contrataciones”, explicó.

Ante posturas de legisladores, sobre todo emanados del PRI, en el sentido de que la propuesta de reforma deben generarla los distintos actores de la máxima casa de estudios, dejó en claro que el tema es urgente y si el tricolor no se suma, lo abanderará el frente parlamentario que integran los asambleístas del PAN, PRD, PVEM, y, MC.

“Lo que habíamos platicado es que se hiciera a través de la Junta para que no lleve un tinte partidista, para que no sea un tema polémico, que sea un tema de que realmente urge que se haga esto para la universidad michoacana, porque ya vemos que hoy no tiene ni para pagar sueldos… si no se hace esta reforma, cada año va a ser la misma cantaleta”, enfatizó.

