Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La visita de un amigo de Steve Bannon, el estratega en jefe del presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca resultó una curiosa filtración accidental de la obsesión del gobierno sobre el muro fronterizo.

El rabino Shmuley Boteach se fotografió junto a Bannon en la residencia presidencial y decidió compartir la experiencia a través de Twitter, pero el problema fue que las imágenes delataban frases escritas en un pizarrón que se encontraba al fondo.

With Steve Bannon and Debbie at the White House on #IsraelIndependenceDay2017. Thank u Steve for your love of Israel pic.twitter.com/xrU4nLUyYU

— Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) May 2, 2017