Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el último par de años los delincuentes no habían dado tregua a los ciudadanos, pero desde que se instauraron protocolos de seguridad, la “curva delictiva se encuentra estancada”, consideró Alfonso Guerrero Guadarrama, representante de los Comerciantes y Vecinos del centro Histórico (Covechi).

En entrevista, Guerrero Guadarrama, señaló la importancia que tiene la cultura de la denuncia, ejemplificó el caso de la colonia Chapultepec Sur y el centro histórico, donde los vecinos acuden a la autoridad a evidenciar los hechos delictivos que ocurren en sus zonas y es por ello que en el mapa delincuencial aparecen con mayor frecuencia, no así los delitos que ocurren en las colonias de la periferia de la ciudad, por la falta de denuncia.

“El 90 por ciento de los delitos que se cometen en la ciudad no se denucian”

Reconoció que pesé a que hay un estancamiento en el número de delitos que se realizan al día, el 90 por ciento de ellos no se denuncia por eso no aparecen ciertas colonias en el mapa delincuencial debido a que la población de esas zonas no acuden ante la autoridad para presentar su denuncia.

Dijo que el tema de seguridad es de los tres niveles de gobierno y no se puede decir que gracias a la ciudadanía o a la autoridad estos han aumentado o disminuido “no se trata de culpar a la autoridad, es también la población quien debe contribuir para que el número de delitos disminuya, son muchos los factores que imperan para que éstos se den, pero principalmente la falta de educación y de trabajo hace que se delinca”, indicó.

Señaló que tras 20 años de estar en funciones Covechi, misma organización que nació debido a los índices de delincuencia que existían en el centro histórico, la organización entre vecinos es parte fundamental para contribuir a que se mejore este aspecto en la ciudad.

El empresario, manifestó que debido a las cifras con los que se cuenta se puede notar que el número de delitos que se efectúan por día son los mismos, por lo que existe una constante que denota que hay un estancamiento, lo que dijo es buen indicio, porque de acuerdo a ello estos van a empezar a disminuir a mediano plazo, principalmente por el programa instaurado hace ocho meses por los 2 mil agremiados a Covechi y la autoridad municipal.

Alfonso Guerrero, destacó que se tiene que trabajar en las colonias de la periferia de la ciudad con el tema de la denuncia y la prevención, ya que aquí es donde existe el mayor número de delitos que no están registrados por la autoridad.

Apostó a que se trabaje con el tema de la prevención y la participación ciudadana, para que en conjunto con las autoridades municipales se pueda idear un plan que sirva para disminuir el índice delictivo, no sólo en el centro histórico sino que en todo el municipio.

