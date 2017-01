Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los sindicatos de la Universidad Michoacana solicitarán de manera formal la remoción de Medardo Serna González como rector de la máxima casa de estudios, bajo el argumento de que no ha dado cumplimiento a los contratos colectivos de trabajo y compromisos laborales.

A decir del secretario del trabajo y conflictos del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), Juan Guevara Mendoza, señaló que desde el jueves por acuerdo del Consejo General de Huelga, se suscribió un documento a la Comisión de Rectoría para solicitar la remoción de Serna González.

Detalló que el documento está dirigido a cada uno de los ocho integrantes de la comisión y expone, entre otras razones, “la falta de capacidad del rector de la universidad para la gestión de recursos ante las instancias correspondientes, le ha faltado tacto para esas acciones y si lo ha hecho ha sido demasiado tarde”, comentó.

Al respecto, el secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), Gaudencio Anaya Sánchez, señaló incumplimiento por parte de las autoridades al no realizar en tiempo los pagos a los trabajadores.

Afirmó que esto se debe a una mala planeación económica en la institución y señaló que el SPUM propuso a la Rectoría trabajar de manera conjunta en un plan de gestiones anticipadas, y eso no se ha concretado por parte de Medardo Serna, razón por la cual ha solicitado su remoción del cargo mediante un escrito dirigido a la Comisión de Rectoría.

Anaya Sánchez señaló además que no se ha tenido información por parte del rector respecto a una fecha probable en que el pago de la última quincena del año 2016 podría saldarse “mediante una llamada telefónica el rector me informó que el pago podría tenerse el día 4 o 5 de enero, después en otra llamada informó que no había fecha y que seguía en las gestiones, pero el cuestionamiento de los académicos es porque se realizan esos esfuerzos hasta enero y no con anticipación”, dijo.

En protesta por la falta del pago de la quincena 24 y de la prestación conocida como “de Reyes” los sindicalizados se manifestaron esta mañana frente al Colegio de San Nicolás y la Preparatoria Melchor Ocampo, donde la autoridad Nicolaita planeaba un acto conmemorativo del CCII Aniversario del Natalicio de Melchor Ocampo, el cual fue cancelado la tarde del jueves.