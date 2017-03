Uruapan, Michoacán (Boletín).- En los municipios de Uruapan y Lombardía se realizó la entrega de pacas de lámina galvanizada, que logrará beneficiar aproximadamente a 200 familias de estas localidades.

Lourdes Chávez Chávez, dirigente del Movimiento Antorchista en la región, mencionó que fue después de varios meses de lucha que lograron conseguir estos apoyos: “El material que hoy se entrega beneficia a familias de escasos recursos económicos, estas láminas no son un lujo, sino una necesidad que tienen los habitantes pobres”, comentó la líder social.

“A través de las gestiones es que el Movimiento Antorchista logra apoyos para la gente más humilde, con estas pacas logramos que tengan temporalmente un techo que los cubra y puedan tener una mejor calidad de vida, pero no es suficiente, por eso nuestra organización lucha cada día para lograr un cambio no sólo en Uruapan, sino en todo México. Sabemos que la tarea es difícil, pero no imposible”, enfatizó Chávez Chávez.

La responsable del trabajo antorchista invitó a los presentes a hacer que el Movimiento Antorchista crezca, que inviten a gente que se una a las filas del antorchismo, pues sólo luchando se pueden conseguir mejores condiciones de vida. Aunado a esto hizo la invitación para el evento del 23 de abril, en el cual se conmemorará a Wenceslao Victoria Soto, fundador de la organización en el estado.

