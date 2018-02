¡Sólo en México! Diputados desayunan frente a indígenas y no les dan

Diputados desayunan frente a indígenas

Diputados desayunan frente a indígenas y no les ofrecen ni un bocado. | #VIDEOEl diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, transmitió en vivo una junta entre diputados del Congreso de Chihuahua con indígenas del pueblo rarámuri, quienes denunciaban una serie de abusos.Durante la transmisión se pudo observar cómo los diputados desayunaban frente a los indígenas, mientras escuchaban sus quejas. Los rarámuris estaban sentados frente a los legisladores, quienes jamás les ofrecieron alimentos.El video generó polémica en redes sociales y varios mensajes mostrando su desacuerdo, entre ellos "Comer con opulencia frente al hambriento, es una bofetada". Eso llevó al diputado Estrada a ofrecer una disculpa:"Ofrezco una disculpa pública a los hermanos rarámuris que acudieron a la Junta de Coordinación Política por recibirlos mientras los diputados desayunábamos y no tuvimos la gentileza de invitarlos a participar de los alimentos que estábamos ingiriendo", y se comprometió a que una situación similar no vuela a repetirse.

Posted by José Luis Arévalo -JLA Noticias on Wednesday, February 7, 2018