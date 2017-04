Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Un 4 de abril pero de 1957, nació en Badiraguato, Sinaloa, el narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo Guzmán”.

El día de ayer cumplió 60 años el tranficante nació en el poblado de La Tuna, perteneciente al municipio ya mencionado.

A pesar de ser un día especial, no pudo festejar dado que se encuentra en una celda del Centro Metropolitano de Detenciones en Manhattan, en el norte del Puerto de Nueva York, Estados Unidos.

La organización de Defensa de Derechos Humanos envió una carta a la fiscalía, donde pide acceso a la cárcel y expresa la preocupación porque las condiciones del encierro de Guzmán parecen ser innecesariamente duras e infringir estándares internacionales de tratamiento humano.

Los abogados defensores del mexicano denuncian que el capo vive en condiciones severas, bajo las que no puede dar la mano a sus defensores, no puede comprar agua embotellada, y no distingue si es de día o de noche.

El equipo legal argumenta que “El Chapo” se encuentra deprimido, alucinando que escucha una radio apagada y se siente muy solo en su celda, además que quiere que su esposa Emma Coronel Aispuro lo visite en la celda donde se encuentra encerrado.

Con información de El Debate