Por: Josimar Lara / @Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de acumular su quinta derrota en la temporada 2017-2018 la noche del pasado viernes; el coach de Aguacateros de Michoacán, Gustavo Pacheco, reconoció que el equipo ha tenido “soberbia” en gran parte de los partidos, por lo que no le ha permitido obtener mejores resultados.



“Sí, exceso de confianza, aunque no lo llamaría así, yo lo llamaría soberbia; el no respetar al rival; porque ante un rival fuerte lo respetamos y jugamos al tú por tú; pero no podemos jugar al nivel del equipo al que enfrentamos, somos una quinteta que está para grandes cosas; no podemos darnos estos lujos (perder contra Libertadores de Querétaro)”, enfatizó el entrenador ante medios de comunicación.



Después de caer en tiempo extra ante Libertadores de Querétaro, equipo que marcha en el último lugar de la tabla general y que apenas logró su segunda victoria; el entrenador consideró que los jugadores del equipo michoacano deben aprender a manejar sus egos sobre la duela y ser más consistentes a la ofensiva; pues en los últimos encuentros ha sufrido pese a mantener la ventaja en el marcador.



“Todo va encaminado a esa situación, al manejo de los egos; debemos de entender que cuando jugamos básquetbol, organizado y compartimos la pelota; cuando damos balance en la ofensiva, cuando permitimos que todos toquen la pelota, jugamos mejor. El problema es que no tenemos consistencia, y todo recae a está situación, tomamos 10 puntos de ventaja y creemos que ya ganamos el partido”, analizó.



Gustavo Pacheco apuntó que además el equipo no ha sabido manejar los momentos de presión que ejerce el rival en el desarrollo de los partidos que han disputado en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.



“O jugamos excelentemente bien o jugamos perfectamente mal, no hemos encontrado ese equilibrio, donde podemos tener malos momentos y salir de ellos, jugar medianamente para contener hasta que regrese nuestro buen momento. Trabajaremos intenso y nos comprometemos a dar esa victoria, que sea un parteaguas para cambiar esta situaciones que no están afectando”, aseveró.



Para el segundo partido de la serie que se jugará mañana domingo a las 18:00 horas en el auditorio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; el coach Gustavo Pacheco adelantó que saldrán a buscar la victoria y poderse mantener a media tabla del campeonato.



“Tenemos que salir a jugar con el corazón por enfrente, se usa mucha esa frase, debemos jugar con el nombre del equipo, no con el nombre del jugador, tenemos que olvidarnos de lo que quiere cada uno de nosotros, tenemos que empezar a pensar en el equipo, para contribuir, aportar y entender el rol que tenemos para que el equipo gane”, recalcó.



Con una marca de cuatro victorias y cinco derrotas; Aguacateros de Michoacán marcha como quinto lugar de la Tabla General con 13 puntos.

FG