Por: axelsip7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sony Interactive Entertainment ha dado a conocer los juegos de PlayStation Plus que sus usuarios podrán descargar de forma gratuita durante el mes de enero 2017.

Para la PS4 se pondrán gratuitos cuatro títulos. Day of The Tentacle Remastered y This War of Mine: The Little Ones son dos de los mas llamativos, en tanto los demás están por cross-buy.

Day of The Tentacle salió en el ’93 y ha sido remasterizado para la PS4, es un juego de aventura con puzzles en donde tres amigos tienen que defender su mundo de un monstruoso tentáculo gigante. En el segundo juego jugaremos con un grupo de civiles que deben luchar por sobrevivir en una ciudad en estado de sitio.

De igual forma, en la PS3 estará disponible Blazerush y The Swindle (con cross-buy con PS4 y PS Vita). Azkend 2 y Titan Souls son los juegos gratuitos para PS Vita, Titan Souls tiene cross-buy con PS4.

Day of The Tentacle Remastered, PS4 (Cross buy on PS Vita)

This War of Mine: The Little Ones, PS4

Blazerush, PS3

The Swindle, PS3 (Cross Buy on PS4 and PS Vita)

Azkend 2, PS Vita

Titan Souls, PS Vita (Cross Buy on PS4)

Fuente: www.niubie.com