Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La noticia de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vincula al futbolista mexicano Rafael Márquez en presuntas operaciones ligadas al lavado de dinero, sorprendió al entrenador de Monarcas Morelia, Roberto Hernández Ayala, por la trayectoria que tiene el jugador nacido en Zamora, Michoacán.

“Sí me quedé consternado por ver el nombre de Rafa e involucrado en un tema como ese; ojalá que no sea verdad, yo preferiría estar pensando en otra cosa con Rafa que en una situación como esa”, declaró el director técnico del equipo rojiamarillo en conferencia de prensa.

Hernández Ayala comentó que es complicado opinar sobre un tema como en el que se encuentra el seleccionado nacional y jugador del Atlas; por lo que, dijo, es necesario tener mayor información para saber cuál es la verdad al respecto.

“Hoy que veía la nota y veo a Rafa, se me hace imposible que eso pueda ser real, pero después hay tanto detrás de las nota a que no te sé decir. Te soy sincero a mí me movió mucho, porque Rafael Márquez es uno de los jugadores más sobresalientes que hemos tenido en el fútbol mexicano, es michoacano, entonces, no sé; creo es cuestión de analizar y de valorar esa información para ver si es real o no”, manifestó.

Luego de que se diera a conocer la noticia, el futbolista Rafael Márquez se presentó de manera voluntaria ante la Procuraduría General de Justicia (PGR) para presentar su declaración sobre el caso en el que se le

vincula.

