Por: Teri Maldonado/@terimtorres

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Barack Obama ya tiene su primera oferta de trabajo una vez que abandone la Casa Blanca. El líder mundial de música en streaming Spotify le ofreció trabajo al saliente mandatario estadounidense en un puesto de “presidente de playlist”.

A través de Twitter, el CEO de Spotify, Daniel Ek, anunció que tiene un puesto como “presidente de Listas de Reproducción”, vacante para alguien con al menos “ocho años de experiencia gobernando una Nación”.

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO

— Daniel Ek (@eldsjal) January 9, 2017