Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). – El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) refrendó la acciones de protesta emprendidas ante la falta de pago de la quincena 24 del 2016, esto a pesar de que a través de un mensaje de celular el área de prensa informó a los medios de comunicación que el pago será emitido junto a la primera quincena de enero el viernes 13.

Y es que esta situación enardeció aún más los ánimos, pues a decir del dirigente del gremio, Gaudencio Anaya Sánchez, “no hay comunicación con la autoridad ni ningún documento por escrito y si se cumple el pago al viernes es una situación preocupante que se informe primero a los medios de comunicación y después a los sindicatos”.

Al inicio de una rueda de prensa desarrollada en las oficinas sindicales del SPUM, Anaya Sánchez afirmó que existía una falta de información previa por parte de la autoridad para recibir el pago del salario ya devengado lo que ha generado “enojo e inconformidad por la falta de cumplimiento en el pago de lo ya trabajado” pues aseveró “lo que está pasando es responsabilidad de la autoridad no de los académicos”.

Fue en la sesión de preguntas y respuestas que se dio a conocer por parte de los representantes de los medios sobre la difusión de un documento en el que se informó sobre la dispersión del pago a finales de la presente semana, lo que lamentó el representante de los académicos.

“Habíamos acordado con el rector que cualquier información que surgiera en torno a las gestiones que está realizando se nos comunicaría de inmediato y ahora vemos que no es así y nos estamos enterando por los medios, en tanto no tengamos el documento no habrá otra postura más que lo acordado por el Consejo General”, aseveró.

En este sentido reiteró que el paro de brazos caídos continuará por parte de los académicos además de que continúa activa la solicitud de la remisión del rector, Medardo Serna González, la cual ya se pidió de manera formal a la Comisión de Rectoría del Consejo Universitario.