Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) cierra el año con un largo historial de problemas financieros que se vieron reflejados en una serie de manifestaciones por parte del personal ante la falta de pagos, y afectaciones a los usuarios de los servicios de Salud en la entidad por el cierre incluso total de algunos centros de atención.

Un problema que, de acuerdo con la titular Silvia Hernández, quien asumió las riendas de la dependencia en octubre pasado, se derivó de una mala presupuestación del recurso a ejecutarse durante el año “no se contempló la nómina, solamente eso, y ello nos representa 600 millones de pesos con los que no se contaban y que tuvieron que tomarse de otras áreas para hacer frente a los compromisos laborales”, dijo.

Como parte de los proyectos de 2017, con los que se busca sanear estos temas y sobre todo mejorar los servicios de Salud que se otorgan a la población, en un principio se está haciendo la petición de recurso por el orden de los 700 millones para cumplir con las nóminas de los alrededor de 18 mil trabajadores de la dependencia.

Para la operación general de la SSM, se requieren alrededor de 3 mil 200 millones de pesos, monto que se espera alcanzar con lo que apruebe este viernes el Congreso del Estado, señaló la secretaria Silvia Hernández.

Ante la necesidad de hacer frente a los problemas financieros, Hernández Capi dijo también que ya se trabaja en una revisión de plantillas nominales “si tenemos un poco de desorden ahí, hay situaciones en las que la plantilla que entrega el hospital no coincide con la lista nominal”.

Indicó que se tiene carencia de médicos, asistentes y sobre todo en el área de enfermería, pero el personal administrativo está sobresaturado, sin embargo dijo que no se procederá con despido de personal “será reorganización del recurso humano”, dijo al indicar que hasta el momento el único acuerdo es que aquellas plazas administrativas que se desocupen no serán ocupadas si no son realmente necesarias.

En materia de infraestructura, Hernández Capi indicó que como parte del programa de mejoramiento y equipamiento de las casas de Salud en la entidad durante los primeros días del año iniciarán operaciones hospitales como el de Cherán, además de que se tienen programadas algunas ampliaciones más, tema que no se ve afectado por las dificultades económicas pues es recurso destinado previamente.