Morelia, Michoacán (Boletín).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) se suma a las acciones establecidas dentro de la Estrategia Nacional de Lactancia Materna (ENLM) a través de diversas acciones de promoción a la salud que coadyuvan al fomento de la lactancia materna y por ende al cuidado de la salud de la mujer y su bebé, señaló el titular de la dependencia, Elías Ibarra Torres.

El objetivo de esta estrategia es proteger, promover y apoyar la práctica de la lactancia materna hasta los dos años de edad, es por ello que la SSM instaló dos lactarios dentro de sus centros de trabajo (en oficinas centrales de Allende 505 y del Centro de Salud de Morelia Manuel González Urueña), con lo que da cumplimiento a las políticas públicas en materia de salud.

Los lactarios son espacios dignos para madres trabajadoras, quienes podrán continuar amamantando a sus pequeños en horas de trabajo, en un lugar adecuado para que puedan fomentar un vínculo con sus hijos a través del seno materno con lo que se beneficia de manera directa a 7 mil 200 menores de un año, señaló, Ibarra Torres.

Asimismo, contamos con un Banco de Leche Humana en el Hospital de la Mujer el cual registra una producción de leche de aproximadamente 50 litros mensuales, al beneficiar al 18 por ciento de los nacimientos prematuros atendidos en el nosocomio con lo que se logran prevenir enfermedades tanto de la progenitora como del recién nacido.

El titular de los servicios de salud explicó, que el Banco de Leche tiene el propósito de proveer y alimentar a los menores que por diversas circunstancias no pudieron ser alimentados por sus madres y las propiedades de cualquier otra mujer donante les servirán para fortalecer sus defensas.

El funcionario estatal explicó que el Hospital de la Mujer de Morelia alcanzó la nominación ”Iniciativa Hospital amigo del niño y de la niña” y de “Parto amigable”, en base al trato amable, amigable, puntual y cordial con la madre embarazada, antes, durante y después del parto; así como con el recién nacido con la finalidad de otorgar calidad en la atención a la madre embarazada al momento del parto y posteriormente al binomio madre e hijo y hasta el egreso de ambos, al ser el factor principal para alcanzar la nominación con lo que se benefician a 12 mil 616 madres y recién nacidos de la geografía michoacana.

De acuerdo a la iniciativa del hospital amigo del niño y la niña; así como de las nuevas políticas sobre lactancia materna, no se establecen horarios para alimentar al bebé, al contrario se favorece que sea a libre demanda.

Cabe destacar que el Hospital de la Mujer aproximadamente cuenta con mil 469 visitas mensuales al lactario, donde se les enseña cómo realizar la extracción de la leche materna, la cual debe colocarse en frascos diferentes y no mezclarse, además de conservarse en refrigeración (duración una semana) o congelarse en un lugar aislado para que no se contamine (duración 2 a 3 meses), al utilizarse debe descongelarse en baño maría, una vez descongelada ya no se puede volver a congelar y tiene que ser desechada u ocuparla para otra toma durante el día.

Ibarra Torres destacó que todas las mamás tienen la capacidad de realizar su extracción manual cuando se separan de su bebé, principalmente aquellas que tienen que regresar a trabajar, para lo cual se les brinda la asesoría adecuada para que la realicen en su hogar, además de brindarles la información necesaria para la conservación del producto.

Finalmente, hizo una invitación a todas las mujeres michoacanas que se encuentren en periodo de lactancia a que acudan al Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud, para recibir asesoría sobre la técnica de extracción manual, la conservación de leche materna u otras situaciones o problemas durante la lactancia como: la disminución de la producción de la leche, fisuras en los pezones, mastitis, ingesta de medicamentos por mencionar algunas, el cual brinda atención de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes de manera gratuita.