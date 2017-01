Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el despliegue de elementos de la Policía Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) monitorea en todo el estado las manifestaciones por el aumento al precio de los combustibles y así preservar el orden social. Este jueves no se registran bloqueos a vías de comunicación, todas las movilizaciones han sido pacíficas.

En Morelia se registró una manifestación que partió de Monumento a Lázaro Cárdenas rumbo a Palacio de Gobierno; en Uruapan, otra manifestación sobre el Paseo a Lázaro Cárdenas, mientras que un grupo de personas se manifiestaron en una gasolinera ubicada sobre la Calzada Benito Juárez, misma que concluyó al medio día.

En Lázaro Cárdenas se registra una manifestación en Palacio Municipal y la Administración de Rentas.En Zacapu, manifestantes se encuentran en los accesos a las Oficinas de Rentas, así como de Agua Potable y Predial.

En Zitácuaro, integrantes del sector transportista llevaron a cabo una caravana que partió del Recinto Ferial hacia la Avenida Revolución, de Norte a Sur.

Mientras que en Yurécuaro, un grupo de 20 personas se apostó en el tramo carretero La Piedad – Vista Hermosa a la altura de la entrada al municipio, permitiendo el paso vehicular de manera intermitente.

Los operativos instruidos por el titular de la SSP, Juan Bernardo Corona Martínez, y realizados con la supervisión del subsecretario de la institución, Carlos Gómez Arrieta, consisten en patrullajes y recorridos pie a tierra en establecimientos comerciales, estaciones de servicio de combustible, casetas y tramos carreteros.

Esta acción operativa ha permitido la detención de presuntos implicados en incitar a destruir comercios y realizar bloqueos carreteros.

La SSP refrenda su compromiso de mantener la estabilidad y paz social en Michoacán, siempre con apego irrestricto a los derechos humanos de las y los manifestantes.

También hace un llamado a los manifestantes a expresarse de manera pacífica, a no violentar el derecho de terceros y a no impedir la labor de corporaciones de seguridad y auxilio, pues esto afecta de manera directa a las y los ciudadanos al no recibir atención inmediata ante cualquier incidente.