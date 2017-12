Inglaterra (Rasainforma.com/Redacción). – La cinta Star Wars: Los Últimos Jedi recibió sus primeras críticas al estrenarse durante la madrugada de ayer en la Royal Albert Hall del Reino Unido.

A la gala del episodio VIII de la saga acudieron personalidades como los príncipes Enrique y Guillermo que convivieron entre fanáticos y personajes ficticios de la película, el actor de la cinta John Boyega que le da vida a “Finn” un exsoldado imperial (Stormtrooper).

Además, por la alfombra roja desfilaron los protagonistas Daisy Ridley (Ray), Mark Hamill (Luke Skywalker), Gwendoline Christie (Capitán Phasma) y Benicio del Toro (DJ).

Entre los personajes de la historia que también engalanaron el estreno estuvieron los androides C-PO, R2-D2, BB-8, más Stormtroopers y Chewbacca.

Sobre la historia dirigida por Ryan Johnson, el diario The Telegraph otorgó a The Last Jedicinco estrellas y la describió como “un ejemplo de éxito en taquilla y buena producción cinematográfica” mientras que The Guardian destacó la actuación de Adam Driver como el villano Kylo Ren.

Star Wars episodio VIII se estrenará a nivel internacional la madrugada de este miércoles en una función de media noche y promete ser más rápida, divertida e impactante que su antecesora Star Wars: El Despertar de la Fuerza.

