Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Tan solo tres semanas para el estreno de la segunda temporada de Stranger Things, se reveló un nuevo y breve avance de lo que pasará con el pueblo de Hawkings.

En ese avance aparecen los cuatro amigos que volvieron a la normalidad y están celebrando la noche de Halloween. Estos chicos salen disfrazados de “Los Cazafantasmas”, todo parece indicar que tendrán un nuevo personaje que conoceremos en esta temporada.

The story continues. New chapters on October 27. #StrangerThings pic.twitter.com/NPF1NPNQSt

— Stranger Things (@Stranger_Things) 9 de octubre de 2017