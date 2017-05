Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana (Stumich) entregaron de manera formal la solicitud de registro del gremio ante la junta local de Conciliación y Arbitraje, y están a la espera de una respuesta para continuar con el proceso legal.

Así lo informó en entrevista Armando Rangel Díaz, quien fungirá como secretario general del gremio trabajador una vez que se culmine la constitución del mismo, quien indicó además que la solicitud de registro se hizo con un padrón de 165 integrantes.

Detalló que la solicitud se entregó ante la junta local de Conciliación y Arbitraje luego de la asamblea constitutiva celebrada el pasado 5 de abril en la que además se eligió al comité ejecutivo que representará a los agremiados por un periodo de cuatro años.

Afirmó que el proceso de registro se está llevando en total apego a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, por lo que además de la solicitud de registro se entregó al árbitro laboral la relación de los estatutos que regirán la vida interna del Sindicato.

Sobre las declaraciones del dirigente del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena Flores, en relación a que no se puede conformar otro Sindicato en tanto no se concluya el proceso de expulsión, el entrevistado aseveró que eso no interviene en el proceso de registro.

Rangel Díaz señaló además que como Trabajadores que han sufrido embates de parte de su propio Sindicato están en todo el derecho de constituir un nuevo gremio, e incluso señaló pueden continuar recibiendo las prestaciones a las que acceden al ser miembros del SUEUM y una vez que se concrete el registro oficial solicitar su salida del mismo.