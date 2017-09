Por: Toño Sánchez Camacho

Ciudad de México (Rasadeportes.com).- Este viernes 29 de septiembre, el West Ham United de Javier “Chicharito” Hernández, dio a conocer que tras la subasta de playeras realizada en pro de los damnificados por el terremoto en México la semana pasada, se juntaron 27 mil libras esterlinas.

Traducido a la moneda nacional, estamos hablando de alrededor de 648 mil pesos mexicanos, que serán donados íntegramente para las víctimas y damnificados por el lamentable desastre natural suscitado hace unos días.

Las camisetas de las estrellas de los “Hammers”: Joe Hart, Andy Carroll, “Chicharito” y Mark Noble recaudaron 13 mil 500 libras esterlinas, el club londinense duplicó esa cifra y así se llegaron a las 27 mil.

You helped to raise £27,000 for Mexican Earthquake Relief, thank you.

🇲🇽⚒ #YoXMexico ➡️ https://t.co/e41XUneRuq pic.twitter.com/2Lthq5hOwR

— West Ham United (@WestHamUtd) September 29, 2017