Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta la fecha el Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) no ha entregado de manera oficial al Consejo Universitario el documento sobre la licencia que solicitó el líder del gremio, Eduardo Tena Flores por problemas de salud, afirmó el rector, Medardo Serna González.

El secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena Flores, presentó una solicitud de separación de su cargo bajo el argumento de que presenta problemas de salud, la cual fue denegada.

En entrevista al concluir la reunión que sostuvo el rector universitario con funcionarios de la administración central, dejó claro que mientras no reciba el documento oficial, para el Consejo Universitario Tena Flores continúan al frente del gremio.

“Yo no he recibido ninguna notificación y ante esa situación mi relación es respetuosa con Eduardo Tena como el único dirigente del SUEUM, dado que no hay información de otra naturaleza”, afirmó.

El nicolaita afirmó que las mesas de trabajo se desarrollan de manera respetuosa en temas sobre las violaciones al Contrato Colectivo como el registro de la entrada y salida de los empleados.

