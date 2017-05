Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La policía de la ciudad de Irving, Texas, confirmó que el tirador de la Universidad North Lake Collage asesinó a una persona y luego se suicidó. El centro educativo había sido cerrado después de que se recibiera la llamada de emergencia.

Las autoridades locales han pedido a los residentes que eviten el lugar del tiroteo. Lo que la universidad había recomendado a todos los que se encontraran dentro del edificio que se “dirigieran al aula más cercana y bloqueasen la puerta” debido a la presencia de un hombre armado.

A las 12:45 horas, el Departamento de Policía de Irving confirmó que se había encontrado dos cadáveres. “Tenemos lo que parece ser una víctima muerta, y el tirador se ha siucidado”, dijo la policía.

Aun no hay información inmediata sobre la identidad de la víctima ni del tirador o qué pudo haber causado los disparos.

Un estudiante llamado Hassen Ahmed dijo que estaba en clase cuando escuchó tres tiros. No estaba claro que de donde provenían esos disparos.

Ahmed y sus compañeros de clases hicieron barricadas detrás de la puerta de su aula. “Juntamos los materiales más duros para usa como armas si algo sucede”, comentó.

Como medida de precaución, North Lake Collage permanece cerrado hasta que los oficiales despejen por completo el lugar y que no exista alguna amenaza.

#BREAKING People pouring out of a campus building as reports of shots fired at North Lake College in Irving, Texas https://t.co/6VAwVXVieC pic.twitter.com/FlFI9PX46K

— Gary Detman (@GaryDetmanNews) May 3, 2017