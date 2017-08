Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- Una supuesta pantera causó alarma entre los habitantes de la colonia El Varillero, ubicada en esta ciudad de Apatzingán, el asunto desató la inmediata movilización de los bomberos y de los paramédicos locales.

Todo comenzó en la calle Guadalupe Victoria esquina con Insurgentes

El hecho durante la tarde de este miércoles. La gente llamó a los servicios de emergencias y a la policía, los ciudadanos afirmaban haber escuchado unos fuertes rugidos e incluso haber observado al animal salvaje que saltaba entre las azoteas de las casas.

Los socorristas acompañados del personal de Seguridad Pública hicieron varios recorridos por el asentamiento en cuestión, ingresaron a varios inmuebles y buscaron en diversos rincones.

No obstante, al concluir el operativo no fue hallado felino alguno. No se pudo establecer a ciencia cierta si en verdad se trataba de una pantera o de algún otro felino salvaje.

Los rescatistas solicitaron a la población dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier emergencia.

