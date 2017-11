Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El supuesto nuevo amor de Maluma es una persona con la que el colombiano ya había trabajado antes en un video musical, según ha circulado en rumores de medios internacionales.

Fue en la gala que Eva Longoria organizó en favor de los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre que el Pretty Boy se dejó ver con la modelo Natalia Barulích, con la que grabó picantes escenas en “Felices los cuatro”.

How do you like the new Felices Los 4 Salsa video?! I think it’s muyyy caliente 👄🔥🎥 by @JessyTerrero w/ @Maluma & @MarcAnthony 💥 Una publicación compartida de Ναtαlία Bαrulίch (@natalia) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 11:55 PDT

Según se ha destacado, la pareja se mostró muy cariñosa en el evento altruista, y hasta de la mano estuvieron agarrados, aunque se esto no se sabe si es certero o no, pues no hay foto o video de ello.

@maluma llega a la @globalgiftfoundation en la CDMX, acompañado de su novia Natalia, para apoyar a las víctimas del terremoto del 19 de Sept pic.twitter.com/yLhOyCS2ek — News del #PrettyBoy✌ (@MalumaNews) November 2, 2017

Lo que sí consta es que compartieron mesa y charla aquella noche de noviembre, por lo que los rumores de una supuesta relación se acrecentaron en estos días.

