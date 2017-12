Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Como sabemos que la actriz Meryl Streep es considerada un icono feminista desde mucho tiempo, pero ahora que han salido a la luz las denuncias de abusos sexuales de Harvey Weinstein se le ha vuelto en contra.

Todo eso comenzó cuando la actriz Rose McGowan, fue la primera en alzar la voz en contra del productor, escribiendo un tuit en donde más tarde lo eliminó, acusando a la actriz de El Diablo viste a la moda de hipócrita:

“Actrices como Meryl Streep, que trabajaron felizmente para Weinstein, se vestirán de negro en los @goldenglobes en una protesta silenciosa. TU SILENCIO es EL problema. Aceptas un premio falso sin aliento y no habrá ningún cambio real. Desprecio tu hipocresía. Quizá todos ustedes deberían vestir Marchesa”, escribió McGowan.

Sobre “marchesa”, se refiere a la firma de ropa de la ahora exmujer de Weinstein, Georgina Chapman, quien se separó del productor tras enterarse de las acusaciones.

Ante eso, Streep salió a aclarar las acusaciones a través de una carta publicada en el medio Huffington Post.

“Duele ser atacada por Rose McGowan en titulares este fin de semana, pero quiero hacerle saber que desconocía las acusaciones de Weinstein, no en los años noventa cuando la atacó ni en las décadas posteriores cuando procedió a atacar a otras. No fui deliberadamente silenciosa, simplemente no sabía, no aprobé tácitamente la violación. No lo sabía. No me gusta que las mujeres jóvenes sean agredidas. No sabía que ocurría eso”, escribió Streep.

Tras aclarar su postura, algunos no pueden creer en la actriz, ya que justamente el martes pasado después de la publicación de su escrito, la ciudad de Los Ángeles amaneció con carteles de protesta en su contra realizado por la artista Barbara Kruger.

Los carteles muestran a Meryl Streep junto a Weinstein sonriendo, pero con los ojos cubiertos con una franja roja bajo la leyenda “She Knew” –ella lo sabía-.