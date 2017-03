Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- En operativo coordinado fueron “suspendidos” cinco negocios de autopartes usadas y venta de refacciones ubicados en la Salida a Salamanca de Morelia.

En la acción participaron personal de la Delegación en Michoacán de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Ministerial y la Policía Municipal.

“Las suspensiones a los cinco negocios fueron porque no entregaban nota de venta a la hora de la compra y por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 7 y 7Bis. Al no exhibir los precios de los productos que venden y no otorgar ninguna garantía de los productos que comercializan”, detalló la Profeco en un comunicado de prensa.

Los propietarios de los cinco negocios suspendidos tendrán que acudir ante las oficinas en Morelia de la dependencia federal para acreditar que “han subsanado la observación de la autoridad y a pagar una multa que aún no se determina, ya que aún se encuentran abiertos los casos, pero que bien podría ascender hasta los 200 mil pesos mexicanos”, explicó el delegado de la Profeco, Ildefonso Mares Chapa, quien calificó esta acción como “un hecho sin precedentes”.

Al respecto, adelantaron que continuarán los operativos de este tipo en Michoacán. “Para trabajar en unión los tres niveles de gobierno, en los puntos generadores de violencia en Morelia”, aseveró el Fiscal Regional de Morelia, Isaac Acevedo Román.

