Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Dafne Mcpherson, quien trabajaba para la tienda Liverpool, es acusada de homicidio calificado por presunto aborto provocado, luego de que el pasado 17 de febrero de 2015, cuando la empleada de la tienda regresó de su hora de comida a las 17:30 horas, minutos después comenzó a sentir dolores muy fuertes en el vientre tipo cólicos, por lo que llamó a la enfermera de la sucursal. Sin recibir respuesta alguna, enseguida se dirigió al baño y antes de poder sentarse sintió cómo se desangraba y se percató que el bebé había caído de su cuerpo.



Dafne, de 28 años de edad, padece hipotiroidismo, y argumentó que nunca supo que estaba embarazada e incluso meses antes de parir acudió a los servicios médicos de la tienda y del IMSS sin que le diagnosticaran su condición de embarazo.



En los baños de la sucursal, Dafne perdió el conocimiento. Cuando despertó se encontraba aterrada y sin saber el tiempo que había estado desmayada.



No obstante el fiscal Gustavo Acosta, el día de la audiencia del proceso calificó de “perra” a Dafne Mcpherson, señalando que “ni una perra hace eso”, por lo que quedó suspendido de sus funciones, además de que se le inició un procedimiento administrativo.



Con lo anterior, el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo condenó el comportamiento de Gustavo Acosta como reprochable y señaló que nada tiene que ver con los lineamientos ni con el código de ética de esta dependencia.



“Es un hecho demasiado lamentable y la actuación del Fiscal Gustavo Acosta, tuvo un comportamiento reprochable, que nada tiene que ver con la conducta y los lineamientos, y por supuesto ni con el código de ética de la Fiscalía y por eso ordené de inmediato un proceso de carácter administrativo para que al fiscal se le sancione por su conducta en la audiencia de juicio”, expuso.



Puntualizó que pese al comportamiento desafortunado Gustavo Acosta, la Fiscalía sigue firme en la acusación contra la imputada, “es decir estamos cumpliendo con nuestra obligación de investigar y acusar y en ese sentido nuestra acusación sigue firme debido a que estamos convencidos de que lo que se hizo y de lo que está acusando es lo correcto”.



“El comentario en nada afecta al proceso legal y por otro lado les informó que la Contraloría de la Fiscalía General de Querétaro determinará la sanción final, pero yo espero que sea una sanción ejemplar debido a que esto no tuvo que ocurrir y sobre todo para no vuelva a suceder”, puntualizó.



Con información de El Universal

FG