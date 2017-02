Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Better Call Saul, ha sido una vía de reconfortamiento que muchos de los fans de Breaking Bad han tomado luego de que dicha serie terminara.

Durante la precuela Better Call Saul, centrada en Jimmy McGill, hemos visto a los memorables primos Salamanca, Tuko, Mike y hasta se ha anunciado el regreso del grandioso Gus Fring. Aún no hemos visto aparecer a alguno de los protagonistas de Breaking Bad, sin embargo existen rumores de que Aaron Paul, quien interpreta a Jesse Pinkman, también estárá de regreso.

Sin embargo, todos los fans están a la espera de que el aclamado Walter White sea parte de este spin off. Bryan Cranston no deja de echarle leña a los rumores sobre su regreso, por ejemplo, en una entrevista con Moviefone, el actor dijo que está dispuesto a regresar, pero espera pacientemente noticias de Vince Gilligan, creador de ambas series:

“Realmente creo que sería divertido, pero no me han contactado. Sé que Vince [Gilligan] no haría nada que pudiera dañar su obra para la que ha trabajado muy duro, especialmente por una elección de reparto […] Todo esto para decir que aceptaría sin pensarlo. Si Vince me quiere en la serie, estaré en la serie.”

Estaremos al tanto de las noticias que dé Vince Gilligan acerca de este personaje. Por lo pronto, la tercera temporada de Better Call Saul, comenzará el 10 de abril en AMC.