Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Bandai Namco relanzará al mercado el famoso Tamagotchi, uno de sus éxitos noventeros, según confirmó la empresa en sus redes sociales.

El artículo en su versión mini estará disponible a partir del 5 de noviembre para Estados Unidos solamente, por lo que en México no hay oportunidades de adquirirlo de manera oficial, sólo por medio de otras operaciones.

El Tamagotchi de este relanzamiento tendrá un costo de 14.99 dólares por pieza, tendrá forma de huevo y habrá variedad de colores para elegir.

Los personajes de esta nueva versión tendrán vidas diferentes, pues ahora se han incluido familias, trabajos y otras actividades, amén de la tarea y los deportes.

Cabe recordar que en los años de su apogeo el aparato alcanzó 82 millones de unidades vendidas en el mundo, asimismo, ya tuvo un relanzamiento en Japón.

Have you heard the news? #tamagotchi pic.twitter.com/bZkdOVKFsS

— Bandai America (@BandaiAmerica) October 11, 2017