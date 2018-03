Existen conceptos de economía que manejamos en nuestras finanzas personales y que muchas veces no tenemos una idea clara de lo que significan, ni de cómo pueden afectar nuestra relación con el dinero. Uno de ellos son las tasas de interés.

Considerando la reflexión anterior, en esta entrega quiero comentarte qué son y –como diríamos coloquialmente– con qué se comen las tasas de interés.

Para iniciar es necesario explicar lo que es una tasa de interés. En pocas palabras, es el precio del dinero, es decir, el costo que debo pagar por usar dinero que no tengo. Explicado de otra forma: si pido dinero prestado para realizar una compra, el banco o la empresa que me dé crédito me cobrará un porcentaje por haberme facilitado el recurso.