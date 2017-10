Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la posible entrada de la empresa Uber a la ciudad de Morelia, taxistas capitalinos se unieron al sentirse transgredidos ante la posible entrada de este servicio.

En rueda de prensa, los chóferes manifestaron que no permitirán la entrada de esta empresa a la ciudad, y de hacerlo deberán de cumplir con la normativa que marca la Ley del Transporte en Michoacán.

Ángel Gómez, representante de la empresa Tornado, reconoció que el servicio que brindan a la ciudadanía no es el más idóneo, pero dijo que ya se hallan en capacitación.

“Creo es importante decir que tenemos vehículos de calidad, y claro que hay deficiencias, pero todo sale de nuestro bolsillo, no se nos ha dado apoyo, pese que se ha solicitado; estamos comprometidos en seguir capacitándonos”.

Aceptaron además de que existe una sobresaturación del servicio con un 800 por ciento, y destacaron que esto se debió a que en administraciones pasadas se otorgaron concesiones sin ser reguladas.

El dirigente del grupo Tornado dijo que los taxistas no se sienten en desventaja ante el servicio que brinda Uber, mencionó que el principal motivo del descontento es que un grupo pueda entrar a la ciudad sin estar reglamentado.

“No importa que traigan un bufete de abogados grande, pero ya los han corrido de muchos lados y qué garantía dan si pasan casos como el de la muchacha de Puebla, no hay a quien reclamarle porque en su contrato no está especificado, en definitiva, no permitiremos que entren a Morelia”, sentenció.

Indicó que ya no se puede meter un servicio de taxis más a la ciudad; de acuerdo a las cifras de los diez mil taxistas que hay en Morelia, el 50 por ciento pertenece a un grupo de radio taxis, el 30 por ciento cuenta con su propia unidad y pertenece a un grupo y el resto anda libre, es decir no se encuentra dentro de un corporativo.

Los taxistas amenazaron con tomar acciones radicales, como manifestarse en la ciudad, entregar escritos a los representantes del poder ejecutivo y legislativo, lo anterior de que se permita la entrada por parte de las autoridades la entrada de Uber.

jcms