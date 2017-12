Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La cantante estadounidense Taylor Swift fue captada después de un concierto en Nueva York muy cariñosa con su nuevo novio de quien se sabía desde mayo pero que no había salido a la luz pública con la artista.

El actor Joe Alwyn y ‘Tay Tay’ se dejaron ver después de asistir al Jingle Ball en Nueva York y posteriormente se detuvieron en una presentación de Ed Sheeran para bailar y demostrarle al mundo su amor.

Para la sorpresa de todos sus fans algunos medios de comunicación captaron a las celebrities, en dónde se les aprecia tomados de las manos durante su estancia en el Madison Square Garden.

Esta es la primera vez que los artistas aparecen a la luz pública juntos e incluso la rapera Stefflon Don posteó en Instagram un vídeo de los enamorados mientras bailaban Thinking out loud, desgraciadamente la publicación fue borrada unos minutos después.

TAYLOR IS STOOD RIGHT INFRONT OF ME WATCHING LIAM PAYNE WITH HER FELLA I CANNOT COPE!?!?!?????!!!! pic.twitter.com/DZcUbyHLfw

— emilllllllly. 〰 (@speechlessemily) 10 de diciembre de 2017