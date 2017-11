Torreón, Coahuila (MiMorelia.com/Redacción).- Paris Hilton reiteró el cariño que siente por los mexicanos en sus redes sociales, pues ahora va a Torreón, y no dudó en publicar en español que ama a su gente.

En su cuenta de Twitter la cantante y empresaria compartió que este jueves por la tarde se presentará en Galerías Laguna para mostrar su nueva colección de zapatos.

“¡Hola #TorreónCoahuila! Estoy tan feliz de volver… ¡Te amo #Torreón!”, fue parte del mensaje que escribió la heredera del imperio Hilton.

Hey #TerreónCoahuila! So happy to be back! See you all Today at @IshuOficial at Galerías Laguna at 3PM! Excited for everyone to see my new #ParisHiltonFootwear Collection! Love you #Torreón! ✨👠✨ pic.twitter.com/RHqsaY6kHd

— Paris Hilton (@ParisHilton) November 9, 2017