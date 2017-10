Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a registrarse una tendencia a la baja en tortura, la entidad presenta 20 casos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por este delito, refirió el presidente del órgano, Víctor Manuel Serrato, quien habló sobre la detención que se hizo del ambientalista integrante de Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma este martes y que fue puesto en libertad este día.

En entrevista previo a la firma de convenio con el poder judicial, el ombudsman michoacano comentó que en años anteriores este delito era una práctica recurrente en la autoridad judicial, pues entre 2008 y 2009 se llegaban a presentar hasta una centena de casos al año por prácticas de este tipo, mientras que en 2016 fueron 35.

“Sí había señalamientos de tortura, pero dentro de las investigaciones que hacemos nos encontramos con que son malos tratos, algún tipo de lesiones y en aquéllos casos son muy pocos los de verdadera tortura.

Hay una tendencia a la baja en esa documentación de casos por tortura, los sigue habiendo claro, pero lo que tenemos en su mayoría son casos por malos tratos”.

Serrato reiteró el llamado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que como último recurso utilicen la fuerza pública y esta sea de manera racional, sobretodo en Michoacán donde en 2016 esta dependencia ocupó el primer lugar con mayor número de quejas, hecho no registrado en los años anteriores donde esta posición siempre era encabezada por la Procuraduría General de Justicia de Estado (PGJE).

“El llamado es a tener cuidado y no cruzar la frontera para criminalizar la protesta social porque a las autoridades se les olvida que el derecho a la manifestación está permitido en la constitución… Hemos hecho el llamado en otras ocasiones para que volvamos agotar el

diálogo con los grupos sociales, llegar al convencimiento y no usar la fuerza pública, el estado tiene la facultad y monopolio de la fuerza pública, pero nosotros lo que le decimos a la SSP es que lo puede utilizar como último recurso y siempre apegados al uso de la

racionalidad”.

Respecto a la denuncia que hicieron los integrantes de Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, reiteró que el expediente está abierto por parte de la CEDH, pues “no nos convence” lo que los elementos policiacos han referido al caso de que no existieron malos

tratos en la detención del activista.

“Lamentó que la SSP no permita la revisión de cámaras de seguridad que se tienen por parte del estado en el territorio michoacano y con ello corroborar si hubo o no una violación a los derechos humanos del activista, aunque dijo que éste ya ha recibido las medidas cautelares correspondientes.

Hemos ido documentando el caso, no nos convence la versión de un golpe en la cabeza a la hora de un ‘enfrenón’ como dicen ellos y lo que tenemos es que no convencen las versiones de un golpe en la cabeza, pudimos acceder a video grabaciones donde no se ve con golpes y después se le aparecen, pero estamos por resolver”.

ljcr