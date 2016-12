Coalcomán, Michoacán (MiMorelia.com).- En reunión con los sectores productivos del municipio e integrantes del Ayuntamiento, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, planteó su decisión de que en próximas fechas se instale el Consejo Municipal para la Seguridad y el Desarrollo de Coalcomán, a fin de resolver sus necesidades y darle a este municipio el progreso que merece.

Durante su gira de trabajo por esta municipalidad -la segunda más grande en extensión del estado-, el mandatario estatal manifestó que las distancias no deben ser impedimento para que esta zona sea atendida como se requiere, por lo que con gran parte de integrantes de su Gabinete, escuchó las principales necesidades y problemáticas, al tiempo que planteó el construir un plan integral que dé solución a las mismas a partir de la participación conjunta y coordinada de la sociedad y las autoridades estatales, federales y municipales.

En presencia del presidente municipal, José Misael González Fernández, el gobernador anunció que en los primeros meses de 2017 quedarán concluidas las oficinas alternas del Gobierno del Estado en Coalcomán, que tendrán además un cuartel de la Policía Michoacán, que junto con elementos de la Policía Federal y el Ejército dispondrá de mil agentes de seguridad para dispersarse por toda la región Sierra; “nada de territorios controlados por delincuentes”, aseveró.

Respecto del Consejo Ciudadano, mencionó que al igual que el que opera e Coahuayana, estará sustentado en la atención a cuatro ejes: desarrollo social, desarrollo de infraestructura, inversión productiva y seguridad pública.

Al escuchar las principales necesidades del municipio, principalmente en materia de educación, salud, producción forestal y desarrollo económico, Aureoles Conejo estableció diversos compromisos y enfatizó que las obras y acciones se deben encauzar a la atención de la demanda social.

Silvano Aureoles recalcó que el tema de la educación es de alta prioridad para su Gobierno y al conocer que son 19 profesores de educación básica los que se requieren porque hay comunidades en que desde hace cinco años no tienen profesor, urgió al titular de la SEE, Alberto Frutis Solís a que se regularice dicha situación, y que los docentes tengan certeza laboral, no sin antes aseverar: “pero necesitamos de los maestros un compromiso: que no abandonen las aulas”.

Al conocer las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sierra-Costa, que se están modernizando, el mandatario solicitó a las autoridades académicas coordinarse con el IIFEEM para ver qué hace falta, y que se agreguen espacios deportivos “porque el deporte es inseparable de la preparación académica”.

Los representantes del sector forestal dieron a conocer que desde hace casi cinco décadas trabajan de manera sustentable la Sierra, pero los recursos que reciben por servicios ambientales son insuficientes, sobre todo en esta época de sequía en que son recurrentes los incendios forestales.

Ante ello, el gobernador manifestó que buscará la manera en que exista una mejor coordinación para atender este rubro e hizo hincapié en que debe transformarse en esta misma región el recurso forestal, es decir, que no sea trasladado a otras zonas del país para generar sus derivados, y que haya más movimiento económico en el municipio.

En materia de salud, Aureoles Conejo mencionó que se contratará a un pediatra para que atienda a las niñas y niños de esta municipalidad, que también deberá ser contemplada en el programa de modernización de los Centros y Casas de Salud. Además de que a principios de febrero próximo hará llegar una ambulancia equipada y un camión recolector de basura.

Para apoyar al desarrollo económico de esta área, mencionó que debe reactivarse la pista área y además de explotarla para el uso comercial, deberá contar con vuelos para el transporte de personas.

Como parte de su gira de trabajo, el titular del Ejecutivo de Michoacán supervisó las obras de pavimentación, construcción de red de agua potable y de alcantarillado de las calles Emiliano Zapata y Aurora, que conforman un circuito muy transitado por la población y en las que se invierten más de 2 millones de pesos.

Acompañaron al gobernador esta gira de trabajo el general de brigadier Jorge Antonio Olvera Orozco, representante de la 43 Zona Militar; Silvia Estrada Esquivel, secretaria de la Contraloría y Víctor Manuel Tapia Castañeda, delegado estatal de la Sedesol, quienes son enlaces estatal y federal de la región Sierra-Costa; José Luis Gutiérrez, secretario del Migrante; José Martín Godoy Castro, procurador de Justicia de Michoacán; José Juan Domínguez López, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; Francisco Huergo Maurin, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario; Alberto Frutis Solís, secretario de Educación; Silvia Hernández Capi, secretaria de Salud.

Así como Ricardo Luna García, secretario del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Fabiola Alanís Sámano, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas; Germán Tena Fernández, coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas; Giulianna Bugarini Torres, directora del Ijumich; María Guadalupe Díaz Chagolla, directora del IIFEEM, por mencionar algunos.