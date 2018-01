Por: Ibeth Cruz/ @ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por la demora en la entrega de los recursos para surtir el medicamento requerido en hospitales y centros médicos, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) ha presentado complicaciones para el abastecimiento total, así fue reconocido por el titular de la dependencia, Elías Ibarra Torres.

En entrevista, el funcionario estatal admitió que lo etiquetado para adquirir medicamentos no fluyó adecuadamente en el mes anterior, lo cual provocó una demora en la compra de estas necesidades médicas.



Mencionó que pese a haberse recibido recurso en la SSM, éste correspondió a otros rubros que de aplicarlo en la compra de medicamento como lo realizaron administraciones anteriores, se crearían mayores complicaciones financieras, además de que constituyen una falta administrativa para los funcionarios.



“Es un proceso dinámico, yo tengo mucha fe porque ya se empezó a distribuir en todos los centros de salud con el abasto de medicamento que tenemos reconozco que hemos tenido problemas y esos problemas radican en no tomar recurso para otro y no desviarlo”.



Aseguró que ya se está haciendo el abastecimiento correspondiente luego de que se llevó a cabo una licitación con empresas dedicadas a la producción de medicinas, por lo que será en el mes de febrero cuando se tenga un abastecimiento suficiente en todos los hospitales y centros de salud de la SSM.



Finalmente, reconoció que éste es uno de los retos que tiene la SSM, pues lo más importante para Ibarra Torres es que la salud de los michoacanos no se vea afectada por factores de la autoridad estatal.

FG