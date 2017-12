Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción).- Al menos una persona murió este viernes en un tiroteo que tuvo lugar en Long Beach, California, situada unos 40 kilómetros al sur de Los Ángeles.

A través de Twitter, la Policía de Long Beach, señaló que el fallecido es sería el presunto autor del tiroteo.

UPDATE: Not an active shooter. This was a workplace violence incident, resulting in a homicide investigation, which remains ongoing.

— Long Beach PD (CA) (@LBPD) December 30, 2017