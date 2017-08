Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó esta tarde de domingo que nuestro país no negociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a través de los medios de comunicación.

En comunicado de prensa de la SRE, a cargo de Luis Videgaray, la dependencia señaló: “México no negociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral, por medio de las redes sociales o los medios de comunicación”.

El documento por parte de la cancillería mexicana se dio luego de que Donald Trump criticara los índices de violencia en México y cuestionara si es factible que Estados Unidos continúe en el acuerdo.

We are in the NAFTA (worst trade deal ever made) renegotiation process with Mexico & Canada.Both being very difficult,may have to terminate?

Sobre dicha situación, la SRE aclaró que la violencia generada en México por el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero de ambos países es un tema compartido:

“Reiteramos que es un problema compartido que sólo terminará si se tratan sus causas de raíz: la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México (y otros países). Las organizaciones criminales internacionales han causado la muerte de miles de mexicanos, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas y policías, y de miles de estadounidenses”, acotó la secretaría.

With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2017