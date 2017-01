Por: Miriam Arvizu

Estados Unidos (Rasainforma.com).- “¡Todo comienza hoy!”, escribió Donald Trump la mañana de este viernes en su cuenta de Twitter, a escasas horas de tomar juramento como el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos, acto que se realizará en punto de las 11:00 horas.

El magnate publicó una serie de tuits, antes de llegar a la Casa Blanca, en donde afirma que “¡Todo comienza hoy! Los veré hoy a las 11:00 am para la juramentación. ¡EL MOVIMIENTO CONTINÚA – EL TRABAJO COMIENZA!”.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES – THE WORK BEGINS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017