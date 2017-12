Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Durante el partido que enfrentaba a New England Patriots en contra de los Buffalo Bills, el QB de los Patriotas, Tom Brady, perdió los estribos y tuvo una fuerte discusión con el coordinador de su propio equipo, Josh McDaniels.

Después de que los de Nueva Inglaterra solo consiguieran tres puntos en una jugada en la que parecía que lograrían el primer touchdown del partido, el mariscal de campo confrontó a su coordinador ofensivo.

Tom Brady is yelling at Josh McDaniels on the sidelines pic.twitter.com/HIETtpFaPy

— NFL Retweet (@NFLRT) 3 de diciembre de 2017