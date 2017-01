Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). – La toma de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria continuará “el tiempo que sea necesario hasta que el rector se presente con nosotros a rectoría y en una mesa de diálogo se nos explique por qué no se has pagado a tiempo y el mecanismo que utilizará para que este año esto no se repita”, aseveró el dirigente del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM).

Eduardo Tena Flores, dijo considerar que los atrasos en los pagos, sustentados en el amplio déficit financiero de la institución son “una medida de presión para que los sindicatos le entremos al tema de revisión de las pensiones y jubilaciones”.

El desacuerdo con este tema es lo que deriva en la solicitud del gremio a que se clarifiquen las finanzas de la institución ante los trabajadores administrativos y manuales.

Recordó además que están en demanda del pago de la segunda quincena del mes de diciembre, sobre el cual indicó que al igual que el SPUM solicitarán a la autoridad nicolaita una compensación por concepto de interés de los pagos atrasados ya que dijo “la gran mayoría de los trabajadores acceden a créditos bancarios y se han retrasados en sus pagos por la falta de su salario”.

Esta solicitud dijo será entregada de manera formal este día, pues al tratarse de un tema económico “debe ser un documento bien redactado”.