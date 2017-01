Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La toma de la torre de Rectoría que ha iniciado este lunes el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) será indefinida en tanto no se tenga una respuesta por parte de la Comisión de Rectoría del Consejo Universitario a la petición de la remoción de Medardo Serna González como rector.

Así lo refirió en entrevista el secretario general del mismo, Eduardo Tena Flores al afirmar que de acuerdo con lo contemplado en la Ley Orgánica “deben de contestarnos, aunque sea por educación, qué opinan de la presión que hacen los sindicatos en el mal uso de los recursos porque lo estamos acusando de muchas cosas, la falta de transparencia, la falta de gestión, de respeto y las constantes violaciones al contrato colectivo de trabajo”.

Dijo considerar que los sindicatos están actuando bien al presionar para exigir el pago de la segunda quincena de diciembre que no les ha sido saldado ya que no pueden gestionar debido a que el rector no han hecho de su conocimiento ante que instancias han solicitado los recursos necesarios, peticiones que aseveró iniciaron recién el jueves pasado.

“Llegó a mis manos un WhatsApp en el que un funcionario nicolaita informa que apenas el jueves pasado ante el gobierno del estado en donde solicita que se revise el convenio tripartita para que la Subsecretaría de Educación Superior en la Federación pueda autorizar un adelanto del recurso 2017”, aseveró.

Tena Flores dijo además que entre los trabajadores existen un ambiente de preocupación ante el panorama para el presente año pues recordó, “el recorte presupuestal que autorizó el Congreso del Estado por el enojo al rector por el incumplimiento en su compromiso”, e incluso dijo considerar que es una medida de presión para que se firme la reforma a la Ley Orgánica.

Detalló que la manifestación que inició este lunes es sólo un paro de “brazos caídos” pues recodó que existe un emplazamiento a huelga para el próximo 16 de enero por el tema de la revisión contractual, en el cual habían tenido avances pero las reuniones de trabajo fueron suspendidas.

Respecto al argumento del rector nicolaita de que la Universidad Michoacana no es la única con problemas financieros y que existen en el país otras siete instituciones con el mismo problema, Tena Flores dijo que “el mensaje que manda es que veamos que en otros estados están jodidos la verdad es que no nos importa lo que pase en otros estados, aquí la realidad es que tiene 24 días de retraso en el pago quincenal”, finalizó.