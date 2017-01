Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos un centenar de trabajadores de la educación bloquean la avenida Ventura Puente frente a la Secretaría de Finanzas en demanda de atención por parte de las autoridades.

A decir de los manifestantes, la principal de manda de esta acción es que se homologuen las prestaciones y pagos de los trabajadores con plaza estatal con aquellos que poseen una federal.

Por más de una hora los inconformes se mantuvieron sin bloquear la vialidad y hace unos minutos se posicionaron sobre la calle en espera de respuesta a sus demandas por parte de las autoridades.

A decir de Jorge Magaña Ochoa se trata de más de 30 mil trabajadores en la entidad a quienes se les adeudan seis bonos del 2016 y otros más de 2015, los cuales solo han sido saldados a los trabajadores federales.

Indicó además que para la segunda quince del mes de enero se espera la llegada de otro bono “y estamos aquí para que no siga pasando lo mismo”, aseveró al referir que no se retirarán en tanto no se les dé una fecha específica para que les sean saldados los adeudos.