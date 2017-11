Por: Alina Espinoza

Zimbabue (Rasainforma.com).- Este martes, Robert Mugabe acaba de renunciar como presidente de Zimbabue tras 37 años en el poder, así lo anunció el presidente de la cámara baja, Jacob Mudenda, minutos antes de que el Parlamento iniciaba un proceso político en su contra, indicaron medios locales.

Ante ese hecho, los legisladores celebraron con euforia cuando Mudenda les informó sobre la renuncia de Mugabe.

Por otro lado, Mugabe informó a través de su cuenta de Twitter sobre su renuncia.

It was an honour of my life to serve Zimbabwe for 37 years of my life. God Bless Zimbabwe 🇿🇼

— Robert Mugabe (@MUGABEzw) 21 de noviembre de 2017