Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Trabajadores de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) adscritos al Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud de Michoacán (STDSSM) comenzaron a liberar la delegación administrativa, oficinas centrales y hospitales tras obtener el depósito de la primera quincena de noviembre.

Tras una reunión con representantes de la SSM, la secretaria general del sindicato, Guadalupe Pichardo Escobedo comentó que se llegó a un acuerdo para liberar los pagos pendientes a los dos mil 500 trabajadores que hasta hace unas horas todavía no recibían su quincena.

Después de verificar que los pagos fueron depositados, trabajadores comienzan a liberar los inmuebles de la SSM tanto en Morelia como algunos hospitales del interior del estado.

“Esperemos que esta situación no se repita, porque los trabajadores no pueden estar con el temor de que cada quincena pueda llegar o no su quincena, de momento la secretaría se comprometió a entregar los pagos, ya lo hicieron y nos vamos a quita”, compartió Pichardo.

